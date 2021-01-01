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В Тюменской области утвердили знак отличия за вклад в развитие добровольчества

Губернатор, 13:08 28 января 2021

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области Архивное фото | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области

Знак отличия "За вклад в развитие добровольческой деятельности в Тюменской области" появился в регионе. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что на церемонии вручения памятных медалей "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" 27 июня 2020 г. Моор поделился планами об учреждении областной награды за добровольчество и милосердие. Законопроект был рассмотрен 13 октября 2020 г. и окончательно утвержден 26 января 2021 г.

Знак отличия диаметром 40 мм выполнен из серебра 925 пробы с логотипом добровольческого движения, - сердца со стилизованной раскрытой ладонью внутри, - и располагается на колодке в цветах флага Тюменской области. Претендовать на почетную награду могут волонтеры, организаторы добровольческой деятельности или волонтерские организации, чей стаж составляет не менее пяти лет. Заявку на рассмотрение кандидатуры нужно направлять в комиссию по наградам и почетным званиям Тюменской области, сделать это может коллектив или координатор добровольческой деятельности на месте работы или учебы, либо глава муниципального района.

Начиная с 2021 года, каждый День добровольца 5 декабря глава региона будет награждать лучших представителей волонтерского сообщества.

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области

Дарья Казакова

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# Александр Моор , волонтерство , государственные награды , добровольчество , знак отличия , штаб Мы вместе

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