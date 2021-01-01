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Тобольск победил в областном конкурсе программ поддержки НКО

Общество, 14:25 27 января 2021

Благотворительный фонд развития города Тюмени ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени ВКонтакте

Первое место в областном конкурсе муниципальных программ поддержки СО НКО занял Тобольск. Следом расположились Голышмановский городской округ и Ялуторовский район, сообщает Благотворительный фонд развития города Тюмени.

Заявки на конкурс подали 11 из 26 приглашенных к участию территорий Тюменской области. Определяя победителей, комиссия учитывала долю расходов местного бюджета, направляемых на реализацию муниципальной программы, в общем объеме расходов местного бюджета текущего года, количество работающих СО НКО, наличие муниципальных правовых актов либо плана по их разработке, регулирующих предоставление НКО финансовой или имущественной поддержки.

Эксперты отметили системный и всесторонний подход к поддержке и развитию НКО в Тобольске. Сбалансированность программы, наличие координационного совета в Голышмановском городском округе. Динамику роста НКО, их имущественную и информационную поддержку, общественную экспертизу правовых актов в Ялуторовском районе.

Победители и призеры получат дипломы и ценные призы от организатора конкурса.

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# благотворительный фонд , СО НКО

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