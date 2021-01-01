Работу волонтерского центра обсудили тюменские депутаты

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

2020 год для тюменских депутатов прошел под знаком волонтерства. Народные избранники помогали ветеранам, инвалидам, малоимущим и другим граждан, нуждающимся в защите и повышенном внимании. Об этом рассказал председатель городской думы Евгений Заболотный на заседании рабочей группы волонтерского центра.

"В связи с пандемией появились новые направления работы, в которые включились депутаты, – отметил он. – Это помощь медицинским работникам и лечебным учреждениям".

Напомним, что в Тюменской городской думе работает волонтерский центр, основная задача которого – координационная работа между нуждающимися в помощи, и теми, кто может ее оказать. Для усиления работы центра депутаты решили пригласить коллег из всех политических партий, представленных в гордуме.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко убеждена, что необходимо продолжать оказывать помощь землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ведь некоторые тюменцы не могут самостоятельно справиться с возникающими проблемами.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук напомнил, что волонтерских инициатив в Тюмени всегда было достаточно, но в условиях пандемии они приобрели особую значимость.

"По сути, это и есть главная обязанность депутата", – заметил Александр Яковлев.

Заместитель председателя думы, руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Осипов уточнил, что центр помогает анализировать и систематизировать большую волонтерскую работу, которой занимаются депутаты седьмого созыва.

"Есть меры поддержки централизованные, оказываемые государством, но их бывает недостаточно, особенно, когда речь идет о социально незащищенных категориях граждан. Общество нуждается в волонтерской помощи, многие сферы жизнедеятельности требуют внимания депутатского корпуса", – считает он.

"Если человеку плохо, он может всегда обратиться, и мы постараемся помочь", – поддержал коллегу Александр Григорьев.

"Получая положительные отзывы горожан, мы убеждаемся в том, что это нужная и значимая работа", – отметил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.

Николай Ступников