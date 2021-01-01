Подростки из Тюменского района бесплатно освоят вейкборд

| Фото: Федерация воднолыжного спорта Тюменской области | Фото: Федерация воднолыжного спорта Тюменской области

Бесплатные тренировки по вейкбордингу для детей от 8 до 17 лет из сел Тюменского района, не имеющих возможности посещать спортивные секции, организует Федерация воднолыжного спорта Тюменской области. Поддержку в 496 тыс. рублей на эти цели они получили от Фонда президентских грантов.

Инициаторы пояснили, что вейкборд - это как сноуборд, только по воде. Вейкбординг подразделяется на катерный, когда человек на доске с креплениями буксируется катером с помощью веревки с ручкой, и парковый, когда через водоем на высоте десяти метров натянут трос, который тянет райдера, а на воде расположены трамплины и прочие фигуры.

Тренировки организуют на база построенного в 2019 году вейкпарка в селе Кулига. Около 200-300 деревенских ребятишек попробуют для себя новый и интересный вид спорта. Многие из них смогут тренироваться систематически и участвовать в соревнованиях, повышать физическую подготовку. Это также позволит снизить пребывание детей на опасных объектах и найти им наставника в лице тренера.

"В пяти населенных пунктах, селах Кулига, Каменка, Насекина, Коняшина, находящихся друг от друга на расстоянии в несколько километров, и в селе Кулаковское, отдаленном на девять километров, нет спортивных секций. Это видно, если в Google и Яндекс.Картах набрать слова “спортивный клуб”, “секция”, “тренировки”, “спорт”. Но там живут дети и есть две школы - Кулаковская на 394 учащихся и Каменская на 443 ребенка. На пять сел из спортивных объектов - футбольная площадка на базе одной из школ и небольшая спортплощадка с уличными тренажерами в селе Каменка. Ближайшие спортивные секции находятся за 40 километров в Тюмени", - рассказали в Федерации воднолыжного спорта Тюменской области.

Нехватка спортивной инфраструктуры особенно актуальна в летние каникулы. Авторы проекта сообщили, что когда они занимались строительством вейкпарка на базе отдыха “Кулига-Парк”, местные дети старались быть причастными к процессу, всячески помогали и интересовались возможностью тренироваться в новом парке.

Содержание и развитие вейкпарка обеспечивают доходы от взрослых тренировок и проката в вечернее время. Основными клиентами являются работающая молодежь 25-35 лет, предпочитающая активный отдых, приезжающая из Тюмени, чтобы отдохнуть после работы. Большую часть времени парк простаивает без загрузки. При наличии детского снаряжения его сотрудники смогут бесплатно тренировать местных ребятишек. В 2020 году здесь уже объявляли набор в детскую секцию в утреннее и дневное время, но, имея в наличии только взрослое снаряжение и только четыре комплекта, подходящих для подростков, неравнодушные представители малого бизнеса смогли организовать тренировки для 32 детей. Большому количеству желающих пришлось отказать из-за отсутствия снаряжения.

Грантовая поддержка позволит купить детские комплекты снаряжения и каждое лето на протяжении трех-четырех сезонов проводить около 60 бесплатных тренировок по вейкборду для сельских детей, организовать шесть открытых уроков, четыре соревнования и мастер-классы на протяжении всего лета. В результате около 300 школьников попробуют для себя новый вид спорта.

Дарья Казакова