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Стратегию "Сибирский капитал" создадут в Тюмени на средства гранта

Общество, 11:18 26 января 2021

Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Архивное фото | Фото: Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области

100 экземпляров настольной исторической стратегии "Сибирский капитал" создадут в Тюмени на средства президентского гранта. Институт научных исследований "Технополис" вместе с ведущими историками-краеведами Тюменской области разработают игру, которая, по задумке, повысит мотивацию ребят от 10 до 18 лет к изучению истории родного края и, как следствие, уровень знаний о регионе.

Настолку будут использовать в серии просветительских занятий по истории Тюменской области в учебных заведениях общего и профессионального образования, музейных и библиотечных комплексах на территории юга региона. Также краеведческие игротеки развернутся в досуговых организациях территории. География проекта - Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск.

Детям и молодежи из числа участников мероприятий предложат создать комикс об истории Сибири. Итоговый результат тиражом в тысячу экземпляров передадут в дар в учебные учреждения области.

"Как показывают исследования, на сегодняшний день около 80% молодых людей не знают истории родного края, не осознают его места и значимости в истории своей страны. А ведь именно через знание истории Отечества и событий прошлого рождается живое сопереживание и любовь к Родине", - уверены авторы идеи.

Дарья Казакова

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# настольные игры , патриотическое воспитание , президентский грант , социально ориентированные некоммерческие организации , школьники

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