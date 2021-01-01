В Ишиме более 250 грудничков и малышей научат плавать

| Фото: АНО "Счастливое будущее" | Фото: АНО "Счастливое будущее"

Более 250 грудничков и малышей до пяти лет с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей примут участие в проекте "Плавали - знаем! И умеем!", который получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2021 года. Сумма гранта составила 1 млн 713 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор некоммерческой организации дополнительного образования детей и взрослых "Счастливое будущее" Алексей Поливаев.

По его словам, запланировано 2 тыс. занятий с детьми, и около 50 консультаций со специалистами: гинекологом, неонатологом, детским психологом.

"Сейчас подыскиваем подходящее помещение, рассчитываем на поддержку власти и бизнеса в этом вопросе. И уже там будем создавать доступную среду и подходящие условия для плавания малышей", - отметил директор.

Он добавил, что занятия позволят укрепить мышцы, улучшить самочувствие и закалить детей, сформировать привычку к занятиям физкультурой. На плавание приглашают детей из Ишима, Ишимского, Абатского, Голышмановского, Сорокинского и Казанского районов.

В новом помещении организаторы проекта установят два бассейна, стационарный и каркасный, ванны для грудничков, организуют душевые, раздевалки, массажные комнаты и приобретут необходимое оборудование, костюмы, инвентарь и игрушки.

В перспективе некоторые дети перейдут к регулярным занятиям плаванием в спортивной школе.

Напомним, проект по грудничковому плаванию впервые выиграл президентский грант в 2019 году в размере 498 тыс. рублей. Занятия проводились в малом бассейне Ишимского спортивно-оздоровительного комплекса. Сейчас организаторы дополнили целевую аудиторию проекта детьми с ОВЗ и малышами из малообеспеченных семей.

Инна Кондрашкина