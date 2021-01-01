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В Тюменской области стартовал набор в Школу социального предпринимательства

Экономика, 09:38 26 января 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

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Новый поток Школы социального предпринимательства стартует 6 февраля. К обучению приглашают социальных предпринимателей, граждан, желающих начать работу в социальной сфере, а также социально ориентированные НКО, сообщает Центр инноваций и социальной сферы Тюменской области.

Обучение будет продолжаться два месяца по выходным дням. Участников ожидают пять учебных сессий, десять дней интенсивных занятий. Они подготовят бизнес-план, посчитают финансовую модель бизнеса, рассмотрят вопросы маркетинга, юридические аспекты.

После обучения начинающие предприниматели получат удостоверение о повышении квалификации, а также консультационную, информационную и образовательную поддержку в дальнейшем, смогут пройти стажировку на предприятия схожего вида деятельности.

Участие в проекте бесплатное. Подать заявку можно здесь.

Вопросы по обучению в Школе можно задать по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.

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# бизнес , социальное предпринимательство , центр поддержки предпринимательства

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