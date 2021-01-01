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Краеведческий банк данных "Ишим Победы" появится на средства президентского гранта

Общество, 20:15 25 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Краеведческий банк данных "Ишим Победы", посвященный ишимским участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны, создадут активисты социокультурного психолого-педагогического досугового центра "Сфера" при поддержке Ишимской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В первом конкурсе 2021 года Фонд президентских грантов поддержал эту инициативу и выделил более 280 тыс. рублей.

Председатели территориальных общественных советов Ишима предоставят общественникам информацию о проживающих участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и детях войны. Собранный материал в электронный виде будет размещен в краеведческом банке данных на сайте Ишимской городской централизованной библиотечной системы, где в свободном доступе любой желающий может познакомиться с размещенной информацией и дополнить ее из личных архивов. Для этого на сайте предусмотрена обратная связь.

В ходе проекта создадут также и видеозаписи воспоминаний тружеников тыла и детей войны, которые разместят в краеведческом банке данных и на электронном носителе. На этапе завершения проекта в заключительном мероприятии волонтеры подарят ветеранам или их родственникам флэшки с этим банком данных с логотипом проекта.

"Участников, тружеников и детей войны становится все меньше с каждым годом, необходимо создать как можно больше документальных свидетельств о невероятном мужестве наших земляков в военные годы. В настоящее время в Ишиме в живых осталось всего семь участников Великой Отечественной войны. Важно сохранить их воспоминания. Наш проект важен для подрастающего поколения, тем более, что предпринимаются попытки переписать историю и лишить нашу страну заслуженного героизма и Победы", - отмечают авторы идеи.

Дарья Казакова

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# Великая Отечественная война , ветераны , Ишим , краеведение , президентский грант

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