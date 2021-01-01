Тюменские НКО ждут на конкурсе социальных проектов "Инициатива"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Принять участие в четвертом конкурсе социальных проектов "Инициатива" приглашает тюменские НКО городской департамент по спорту и молодежной политике. Реальная финансовая помощь будет оказана проектам, которые призваны решить социально-значимые проблемы молодых людей.

Заявки принимают в четырех номинациях. "Социальная поддержка молодежи" - проекты для молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также направленные на популяризацию человеческих ценностей: здоровье, образование, труд, семья, права человека, патриотизм, повышение уровня правовой грамотности. "Содействие трудоустройству молодежи, в том числе частичному и временному трудоустройству" - сюда подойдут и проекты, направленные на профессиональную ориентацию. "Профилактика асоциального поведения среди молодежи" - мероприятия, направленные на профилактику употребления алкогольных и запрещенных веществ, противодействие экстремизму и терроризму, предупреждение неблагополучия и правонарушений. "Приобщение молодежи к ценностям отечественной и мировой культуры" - проекты, направленные на поддержку талантливой молодежи и развитие творческой деятельности.

Участники могут представить не более одного проекта в каждой из четырех номинаций, но получить поддержку в случае победы сможет только один из них. Обязательным условием является присутствие в команде участника в возрасте до 35 лет, который и будет презентовать проект для жюри.

С 1 февраля по 12 марта сотрудники департамента будут консультировать и помогать в оформлении заявок, с 15 марта по 12 апреля пройдет прием документов. 14 апреля подведут итоги. Проекты-победители должны быть реализованы с 30 апреля по 1 декабря.

Ежегодно в конкурсе принимают участие около 30 организаций. В 2020 году одним из победителей стала некоммерческая организация "Территория творчества". Их проект фестиваля восстановления исторической среды города "Том Сойер Фест. Тюмень. 3 сезон" был успешно воплощен в жизнь. На грантовые средства активисты приобрели инструменты и материалы, необходимые для организации и проведения третьего сезона восстановительных работ на объекте 1928 года постройки по ул. Свободы, 12.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в проекте приняли участие более 150 человек. С помощью специалистов восстановлены ворота и фундамент, заменена кровля, изготовлены новые комплектующие наличников и карниза. Волонтеры очистили и покрасили фасад. На этом деятельность "Территории творчества" на закончилась. В планах на новый сезон - работа на объекте в селе Ембаево, в стадии согласования - еще один старинный дом в Тюмени.

Положение о конкурсе, форму заявки и перечень необходимых документов можно найти на сайте Тюменского городского многопрофильного центра и в группе Вконтакте. Телефон для справок: 51-79-61, 51-79-50, контактное лицо - ведущий специалист отдела по проведению мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий Валерия Гнусарева.