Тюменские добровольцы получили награды за участие в акции "Мы вместе"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

37 тюменских волонтеров получили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе". От имени президента России Владимира Путина награды добровольцам вручил губернатор Тюменской области Александр Моор в День молодежи 27 июня.

"Более трех месяцев мы живем в режиме повышенной готовности. Для всех нас это непростой период. Но в самых трудных условиях оказались наши земляки старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Они были в группе риска. Общество можно считать современным и здоровым, когда в сложных ситуациях появляются люди, которые готовы бескорыстно, от чистого сердца приходить на помощь другим. У нас таких людей много", - обратился к добровольцам Александр Моор.

За три месяца сложного периода, связанного с пандемией коронавируса, в Тюменской области более 2,5 тыс. волонтеров пришли на помощь тем, кто в ней нуждался. Благодаря добровольцам поддержку получили 23 тыс. жителей региона. Для них были приобретены продукты питания, лекарства, обеспечен уход в медицинских и социальных учреждениях.

"О гражданской позиции волонтеров нужно говорить постоянно - это самый лучший пример для молодого поколения. Мы находимся в важном историческом отрезке для нашей страны - идет голосование по поправкам в Конституцию. И если они будут приняты, одна из поправок придаст новый импульс развитию института волонтерства", - напомнил глава региона.

Акция "Мы вместе" на три месяца стала для волонтеров главным смыслом жизни, отметила специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Кадеева.

"Среди нас - люди разных профессий и возрастов, которые стали стеной в трудный момент. Бабушки и дедушки, одинокие мамы, погорельцы, которым мы помогали, стали для нас больше чем заявителями. Сейчас они помнят нас только по глазам. Но я верю, что настанет время, когда мы снимем маски и придем к ним снова. Просто в гости. Я горжусь, что в трудное для страны время мы смогли помочь людям", - сказала она.

В Тюменской области памятной медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" удостоены более 150 человек - волонтеры, социальные работники, врачи.

Губернатор предложил учредить в Тюменской области региональную награду за добровольчество и милосердие.

Евгений Бабенко