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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Тюменские добровольцы получили награды за участие в акции "Мы вместе"

Общество, 15:43 27 июня 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

37 тюменских волонтеров получили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе". От имени президента России Владимира Путина награды добровольцам вручил губернатор Тюменской области Александр Моор в День молодежи 27 июня.

"Более трех месяцев мы живем в режиме повышенной готовности. Для всех нас это непростой период. Но в самых трудных условиях оказались наши земляки старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Они были в группе риска. Общество можно считать современным и здоровым, когда в сложных ситуациях появляются люди, которые готовы бескорыстно, от чистого сердца приходить на помощь другим. У нас таких людей много", - обратился к добровольцам Александр Моор.

За три месяца сложного периода, связанного с пандемией коронавируса, в Тюменской области более 2,5 тыс. волонтеров пришли на помощь тем, кто в ней нуждался. Благодаря добровольцам поддержку получили 23 тыс. жителей региона. Для них были приобретены продукты питания, лекарства, обеспечен уход в медицинских и социальных учреждениях.

"О гражданской позиции волонтеров нужно говорить постоянно - это самый лучший пример для молодого поколения. Мы находимся в важном историческом отрезке для нашей страны - идет голосование по поправкам в Конституцию. И если они будут приняты, одна из поправок придаст новый импульс развитию института волонтерства", - напомнил глава региона.

Акция "Мы вместе" на три месяца стала для волонтеров главным смыслом жизни, отметила специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Кадеева.

"Среди нас - люди разных профессий и возрастов, которые стали стеной в трудный момент. Бабушки и дедушки, одинокие мамы, погорельцы, которым мы помогали, стали для нас больше чем заявителями. Сейчас они помнят нас только по глазам. Но я верю, что настанет время, когда мы снимем маски и придем к ним снова. Просто в гости. Я горжусь, что в трудное для страны время мы смогли помочь людям", - сказала она.

В Тюменской области памятной медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" удостоены более 150 человек - волонтеры, социальные работники, врачи.

Губернатор предложил учредить в Тюменской области региональную награду за добровольчество и милосердие.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , волонтеры , коронавирус

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