Ольга Кузнечевских: детская оздоровительная кампания в Тюменской области поэтапно стартует 2 июля

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Детская летняя оздоровительная кампания в Тюменской области поэтапно стартует 2 июля, рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"Первыми поэтапно начнут открываться загородные детские оздоровительные центры. С 6 июля детей примут пришкольные лагеря. Есть соответствующие правила, соблюдение которых обеспечивает безопасность пребывания детей в этих учреждениях", - сообщила заместитель главы региона.

Ольга Кузнечевских обратилась к родителям с просьбой внимательно отнестись ко всем требованиям, которые озвучат представители учреждений при приобретении путевок для детей.

"Мы все очень хотим, чтобы наши дети этим летом смогли отдохнуть. Мы должны обезопасить их нахождение в лагерях. Мы просим вас обеспечить контроль в семье за здоровьем ребенка. Каждый день утром и вечером измеряйте температуру. Чтобы не занести инфекцию в дом, соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию на работе, в магазинах, на прогулках. Очень надеемся на вашу помощь", - сказала заместитель губернатора.

Напомним, согласно решению регионального оперативного штаба по коронавирусу режим повышенной готовности в регионе продлен до 5 июля.