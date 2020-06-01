В Тюмени в пансионате для престарелых выявили очаг COVID-19
Очаг коронавирусной инфекции обнаружен в пансионате для престарелых "Комфорт" в Тюмени 24 июня, сообщает оперативный штаб Тюменской области.
Положительный тест выявили у 10 человек, четверо их них маломобильны. Среди заболевших - один сотрудник пансионата. У всех контактных взяли анализы на COVID-19. Также врачи проводят забор мазков у пациентов и сотрудников второго корпуса пансионата.
Сотрудники скорой помощи госпитализируют пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в моногоспитали. Распределение идет в зависимости от степени тяжести состояния пациентов пансионата.
Стоит отметить, что у большинства пожилых пациентов пансионата "Комфорт" имеются тяжелые заболевания.
С начала режима повышенной готовности за государственными учреждениями закрытого типа - пансионатами был установлен особый контроль. Чтобы предотвратить заражение жителей, находящихся в группе риска по возрасту и заболеваниям, сотрудники социальных учреждений работают вахтовым методом и постоянно проходят тестирование.
В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, все документы переданы в соответствующие службы.