67 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

67 случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 6 тыс. 791 новый случай заболевания в 83 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.

32,4% из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 тыс. 735 человек.

За минувшие сутки в Тюменской области выздоровели 12 человек, за весь период - 1 тыс. 732 человека. Среди заболевших за последние сутки - шесть детей.

По данным регионального оперативного штаба семь пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, 156 человек находятся в обсерваторах, среди них девять детей. 1 тыс. 288 человек остается под медицинским наблюдением. 3 тыс. 702 человека находятся на перевахтовке.



За весь период пандемии в Тюменской области скончались 17 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В тройке лидеров по числу заболевших - Москва - 717 случаев, Московская область - 325, Ханты-Мансийский автономный округ- 285.

В Свердловской области 209 заболевших, в Челябинской области - 152, на Ямале - 154, в Курганской области - 39.

Всего на 28 июня в России выявлено 634 тыс. 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 тыс. 73 летальных исхода, выздоровели 399 тыс. 87 человек.