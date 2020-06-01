Владимир Якушев призвал использовать опыт удаленной работы после эпидемии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Удаленный формат работы будет востребован и после завершения пандемии COVID-19. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, отвечая на вопрос обозревателя ИА "Тюменской линии".

"Думаю, удаленка однозначно останется востребованной в нашей экономике. Такой вывод я сделал из общения с многими представителями бизнеса. Опыт, накопленный организациями, подведомственными нашему министерству, говорит о том же", - отметил глава Минстроя.

Напомним, в начале мая Владимир Якушев был госпитализирован с диагнозом COVID-19. После выхода из стационара на домашнее лечение он некоторое время работал в удаленном режиме. Таким образом, у министра есть и собственный опыт деятельности в этом формате.

"У удаленки есть и положительные, и отрицательные стороны. Но в основном - положительные. Особенно для тех людей, кому нужно сосредоточиться над конкретными проектами. Дома есть возможность трудиться, меньше отвлекаясь на текучку", - рассказал он.

В качестве примера эффективной работы в удаленном режиме глава Минстроя привел деятельность Главгосэкспертизы. Это учреждение проводит государственную экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий, сметной стоимости строительства.

"Труд у экспертов творческий. В период удаленки они не только сделали больше работы, но и повысили ее качество", - отметил Владимир Якушев. Вообще, по его мнению, удаленный формат наиболее подходит именно для людей творческих специальностей.

Минус удаленки в том, что она затрудняет оперативное управление, добавил глава Минстроя.

"Конечно, мы все пострадали от невозможности выезжать в регионы. Как строятся объекты, какие есть проблемы - все это нужно видеть своими глазами. Понятно, что информационные технологии могут помочь, но прямое общение на объекте ничем заменить невозможно", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко