В Тюменской области умер семнадцатый пациент с COVID-19

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

В Тюменской области скончался семнадцатый пациент с COVID-19. Это 63-летний мужчина с двусторонней вирусной пневмонией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Таким образом, за весь период пандемии в Тюменской области скончались 17 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки в регионе выявлено 59 новых случаев заболевания, восемь из них – у детей. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 2 тыс. 886 человек.

В настоящее время 1 тыс. 201 человек остается под медицинским наблюдением, шесть пациентов находятся на ИВЛ.

147 человек находятся в обсерваторах, из них 9 детей. Еще 3 тыс. 702 человека находятся на перевахтовке.

С начала пандемии выздоровели 1 тыс. 720 пациентов с COVID-19, из них 25 человек – за последние сутки.