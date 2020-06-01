54 жителя Тюменской области выздоровели после COVID-19 за сутки

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54 жителя Тюменской области выздоровели после COVID-19 за сутки. Такие данные на 26 июня приводит региональный оперативный штаб.

Всего за весь период пандемии в регионе выздоровели 1 тыс. 695 человек.

В Тюменской области выявлено за сутки 61 новый случай заболевания. Всего с начала пандемии - 2 тыс. 827.

Из общего количества вновь заболевших шесть - дети.

Девять пациентов находятся на ИВЛ. 140 человек размещены в обсерваторах, из них 11 детей. Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 201 житель региона. 3 тыс. 757 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.