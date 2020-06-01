В Тюменской области зарегистирован 61 новый случай COVID-19

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61 случай коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 6 тыс. 800 новых случаев заболевания в 85 регионах, сообщает 26 июня оперативный штаб Москвы.

В 28,5% клинических проявлений болезни не было. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 тыс. 988 человек.

В тройке лидеров по числу заболевших - Москва - 813 случаев, Московская область - 390, Ханты-Мансийский автономный округ- 295.

В Свердловской области 193 заболевших, в Челябинской области - 160, на Ямале - 149, в Курганской области - 19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 тыс. 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 тыс. 781 летальный исход, выздоровело 384 тыс. 152 человека.