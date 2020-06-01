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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

35 жителей Тюменской области победили коронавирус

Общество, 13:27 25 июня 2020

www.mos.ru

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35 жителей Тюменской области победили коронавирус, выписаны из больниц, по данным на 25 июня. Всего за весь период в регионе выздоровели 1 тыс. 641 человек, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

По данным на 25 июня в регионе выявлено 49 новых случаев заболевания ковид, из них восемь - у детей. Всего с начала пандемии - 2 тыс. 766 случаев заболевания.

Девять пациентов находятся на ИВЛ. 141 человек размещены в обсерваторах, в том числе 11 детей.

В Тюменской области 1 тыс. 166 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 757 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус , статистика , Тюменская область

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