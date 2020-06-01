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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Еще 62 жителя региона победили COVID-19

Общество, 13:10 24 июня 2020

Фото: www.mos.ru

62 жителя Тюменской области излечились от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки, всего с начала пандемии - 1 тыс. 606 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным на 24 июня, в регионе выявлено 50 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 2 тыс. 717), из них трое детей. 11 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ.

В обсерваторе находятся 76 человек, из них 15 детей. 955 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 606 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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