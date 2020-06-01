Владимир Путин: вся Россия готова прийти на помощь Югре и Ямалу

Фотоархив Минобороны РФ Фотоархив Минобороны РФ

Борьба с эпидемией коронавируса началась на внешнем контуре. Меры санитарной защиты позволили отразить первый удар, задержать пик на полтора-два месяца, рассказал президент России Владимир Путин.

"Главное здесь – работать на опережение, изучать, учитывать опыт других стран, готовиться, использовать полученный резерв времени, чтобы консолидировать, мобилизовать все свои резервы, наращивать возможности здравоохранения и промышленности. Когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, сделали то, что раньше не делали никогда. Мы предприняли беспрецедентный шаг – по всей стране объявили период нерабочих дней. И как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно. Мы вновь вырвали у эпидемии время. И опять добились главного – сохранили человеческие жизни", - пояснил глава государства.

На федеральном уровне принимались и принимаются меры общенационального характера. А субъекты Федерации получили дополнительные полномочия.

"В Тыве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах обстановка остается сложной. Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных Сил, МЧС, волонтеров. Так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах", - заверил Владимир Путин.

Напомним, только военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров для больных коронавирусом. Скоро начнут работать еще 5 таких же центров.