Путин назвал беспрецедентным пакет поддержки россиян в период COVID-19
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Пакет поддержки граждан России в период пандемии COVID-19 стал беспрецедентным по своему масштабу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.
Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям.
"Мы смогли это сделать, благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям, благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике, которую мы проводили все последние годы", - сказал Владимир Путин.