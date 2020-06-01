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Путин назвал беспрецедентным пакет поддержки россиян в период COVID-19

Политика, 20:01 23 июня 2020

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Пакет поддержки граждан России в период пандемии COVID-19 стал беспрецедентным по своему масштабу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям.

"Мы смогли это сделать, благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям, благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике, которую мы проводили все последние годы", - сказал Владимир Путин.

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