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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Моногоспиталь на базе больницы "Водников" начал принимать пациентов с COVID-19

Общество, 15:32 23 июня 2020

www.tumen-fmba.ru/ | Фото: www.tumen-fmba.ru/

Первых пациентов с коронавирусом принял моногоспиталь, развернутый на базе тюменской больницы Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России, 21 июня.

Сделано это для распределения госпитализаций по экстренному профилю в течение суток, а также по степени тяжести состояния, сообщает оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области.

В регионе задействовано семь учреждений, которые перепрофилированы под госпитали для лечения пациентов с COVID-19, свободно 53% коечного фонда.

Поликлиника Западно-Сибирского медицинского центра работает в прежнем режиме для прикрепленных к ней жителей.

В связи с тем, что больница перестала дежурить по экстренному профилю, потоки пациентов перераспределены по другим учреждениям. В частности, в ближайшее время по терапевтическому профилю для жителей Тюменского района начнет дежурить Боровская больница. Это новое учреждение, которое было частично подготовлено для приема пациентов с COVID-19 в средней степени тяжести при появлении такой необходимости. Однако на сегодня потребность в ней как в дежурной больнице выше.

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# Водников , здравоохранение , коронавирус , моногоспитали

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