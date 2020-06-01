В Тюменской области с 25 июня возобновят работу торговые центры

| Фото: ТЦ Кристалл в ВК | Фото: ТЦ Кристалл в ВК

Торговые центры в Тюменской области смогут начать работу с 25 июня, сообщил в видеообращении глава региона Александр Моор, подводя итоги очередного заседания областного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

"Закрытыми останутся лишь расположенные в торгово-развлекательных центрах кинотеатры и развлекательные зоны. Находящиеся там заведения общепита смогут работать на вынос", - рассказал губернатор.

С 25 июня смогут приступить к работе фитнес-центры - при условии проведения индивидуальных занятий и выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

"Спортсменам, которые входят в состав сборных команд России по всем видам спорта и являются жителями Тюменской области, разрешено с 25 июня возобновить тренировки", - отметил глава региона.

Региональный оперативный штаб принял еще одно важное решение. Все жители Тюменской области старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, вынужденные соблюдать режим самоизоляции, получат в июне социальную поддержку из областного бюджета в размере 2 тыс. рублей. Деньги каждому из них доставят на дом.

Напомним, аналогичная материальная помощь выплачивалась пожилым тюменцам в апреле и мае. Расходы областного бюджета на оказание этой поддержки составили 1 млрд 96 млн рублей.

Евгений Бабенко