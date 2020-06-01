Большинство заболевших COVID-19 в Тюменской области имеют симптомы ОРВИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области изменилась структура заболевших COVID-19 по клиническим формам, сообщил на онлайн-брифинге начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Если раньше преобладали бессимптомные формы, то сейчас в лидеры выходят случаи заболевания, протекающие в виде ОРВИ. На втором месте - бессимптомные, на третьем, - около 16%, - случаи заболевания COVID-19 в виде внебольничных пневмоний.

"В возрастной структуре существенных изменений нет. Немного снизилась заболеваемость детей, их семь процентов от всех зарегистрированных за неделю. Также среди зараженных стало меньше представителей старшего поколения - десять процентов, ранее их было 14 процентов. Основная масса заболевших - взрослые трудоспособные граждане в возрасте от 35 до 64 лет, их более 70 процентов от общего числа", - сообщил он.

2 тыс. 621 случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Тюменской области по состоянию на 22 июня. Показатель заболеваемости на 100 тыс. человек - 172, что почти в два раза ниже, чем в среднем по РФ и в 1,4 раза ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу.

По словам Александра Летюшева, за прошедшую неделю в Тюменской области выявлено 352 зараженных человека, что на 8% больше, чем за позапрошлую неделю. При этом внутри недели отмечается снижение заболеваемости: 15 июня был прирост в 61 случай, а 21 июня - на 47 случаев.

Дарья Казакова