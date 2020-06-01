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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Инфекционный госпиталь развернут на базе новоуренгойского социального центра

Общество, 08:45 22 июня 2020

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

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Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом развернут на базе социального центра "Садко" в Новом Уренгое. В нем разместят 180 коек для больных COVID-19, которые переносят инфекцию в легкой и средней формах. Здание центра позволяет создать "чистую" и "красную" зоны и соблюсти все требования эпидемиологической безопасности, сообщает правительство ЯНАО.

Действующий инфекционный госпиталь Нового Уренгоя исчерпал свои ресурсы из-за роста числа больных в городе: 75 % процентов всего коечного фонда ЦГБ уже заполнено пациентами с коронавирусом, это больше 400 человек. При этом больница продолжает оказывать помощь больным хирургического, онкологического, травматологического и других профилей.

Десять воспитанников новоуренгойского центра "Садко", которые находятся в стационарном отделении, временно переедут в центр социальной помощи семье и детям "Луч надежды" Пуровского района. 90 сотрудников социального центра продолжат работать с населением в дистанционном режиме. Часть персонала – медики, работники пищеблока – с их согласия останутся работать в развернутом госпитале.

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# коронавирус , Новый Уренгой

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