Центр "Милосердие" открылся после дезинфекции
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В центре "Милосердие" провели тщательную дезинфекцию всех помещений после обнаружения очага COVID-19. Заболевших коронавирусом обитателей центра поместили в моногоспиталь и обсерватор, сообщает "Вслух.ру".
Сейчас центр снова готов к приему людей, оказавшихся в кризисной ситуации. Уже начали принимать бездомных из городских больниц. Обязательное требование при приеме на полустационарное обслуживание - сдача анализа на коронавирус. Помимо этого предполагается еще ряд дополнительных мер, направленных на профилактику коронавируса.
Напомним, “Милосердие” уже дважды закрывали на карантин по коронавирусу.