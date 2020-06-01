Центр "Милосердие" открылся после дезинфекции

| Фото: Центр "Милосердие" во ВКонтакте | Фото: Центр "Милосердие" во ВКонтакте

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В центре "Милосердие" провели тщательную дезинфекцию всех помещений после обнаружения очага COVID-19. Заболевших коронавирусом обитателей центра поместили в моногоспиталь и обсерватор, сообщает "Вслух.ру".

Сейчас центр снова готов к приему людей, оказавшихся в кризисной ситуации. Уже начали принимать бездомных из городских больниц. Обязательное требование при приеме на полустационарное обслуживание - сдача анализа на коронавирус. Помимо этого предполагается еще ряд дополнительных мер, направленных на профилактику коронавируса.

Напомним, “Милосердие” уже дважды закрывали на карантин по коронавирусу.