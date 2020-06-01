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Награду для медиков учредили на Ямале

Общество, 17:59 19 июня 2020

департамент здравоохранения Москвы во ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Москвы во ВКонтакте

Награду "За преданность Ямалу" учредили для медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19 в ЯНАО. Ею также могут быть отмечены волонтеры. Эту инициативу депутатов от партии “Единая Россия” поддержал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

По информации окружного правительства, Дмитрий Артюхов поздравил медиков из всех муниципалитетов Ямала с наступающим Днем медицинского работника и поблагодарил за верность профессии и работу в непростых условиях в период распространения коронавирусной инфекции. Общение прошло в дистанционном формате.

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Глава округа обозначил приоритеты развития системы здравоохранения. Это создание достойных условий труда – работа медиков в комфортных помещениях, оснащение лечебных учреждений современной техникой и улучшение жилищных условий работников здравоохранения.

Вопросы от коллективов медицинских учреждений Салехарда, Муравленко, Ноябрьска касались строительства новых больниц, поликлиник и центра реабилитации. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что все планы сохраняются. В стадии строительства сейчас находится семь лечебных учреждений в капитальном исполнении в Новом Уренгое и Салехарде, в поселках Красноселькуп и Тазовском. Еще 15 учреждений проектируются.

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# Дмитрий Артюхов , коронавирус , медаль , медики

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