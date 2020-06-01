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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области умер 54-летний мужчина от COVID-19

Общество, 14:08 19 июня 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

54-летний мужчина с тяжелой вирусной пневмонией, которая протекала на фоне серьезных хронических патологий, умер в Тюменской области 18 июня. 12 дней он находился на ИВЛ, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии COVID-19 в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки зафиксировано 47 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии - 2 тыс. 480. 50 человек выздоровели, за весь период - 1 тыс. 454.

На данный момент восемь пациентов подключены к ИВЛ. 107 человек, из них девять детей, размещены в обсерваторе, 930 остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 260 человек находятся на перевахтовке.

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# коронавирус

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