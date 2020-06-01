Восемь тысяч временных рабочих мест создадут в Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Восемь тысяч временных рабочих мест будет создано в Тюменской области для людей, потерявших работу в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. На эти цели из областного бюджета выделено более 280 млн рублей. Соответствующее распоряжение губернатор Тюменской области Александр Моор подписал 19 июня.

"Временные рабочие места для людей, которые состоят на учете в качестве безработных, будут создаваться во всех отраслях региональной экономики, вне зависимости от форм собственности предприятий и организаций", - рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

Предприятиям, создающим временные рабочие места для безработных, за счет бюджета будут возмещены затраты на заработную плату на уровне установленной в регионе минимальной оплаты труда, а также расходы на страховые взносы.

"Кроме того, для снижения возникшей в результате пандемии COVID-19 напряженности на рынке труда в Тюменской области будут организованы общественные работы. Их участникам, кроме зарплаты, будет выплачиваться еще и материальная поддержка. Для тех, у кого есть дети, размер поддержки составит 4 тысячи 500 рублей, для бездетных - полторы тысячи рублей. Эти суммы будут выплачиваться с учетом районного коэффициента", - рассказала директор областного департамента труда и занятости населения.

В результате реализации распоряжения губернатора в регионе будет создано 8 тыс. рабочих мест, в том числе 2 тыс. - на общественных работах.

Создание временных рабочих мест и организация общественных работ - действенная мера поддержки людей, попавших в трудную ситуацию в связи с пандемией COVID-19, которая реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина.

Евгений Бабенко