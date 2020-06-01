Андрей Пантелеев: снятие ограничений зависит от того, как на предприятиях соблюдают требования Роспотребнадзора

| Фото: из официального сообщества Тюменской области во ВКонтакте | Фото: из официального сообщества Тюменской области во ВКонтакте

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Для того, чтобы Тюменская область перешла на третий этап снятия ограничений, необходимо навести порядок на уже открывшихся предприятиях. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев, выступая на онлайн-конференции для предпринимателей.

Он отметил, что большое количество вопросов, которые поступают от предпринимателей, касаются того, что не все коды ОКВЭД пострадавших отраслей попали в список тех, кто может рассчитывать на господдержку. Этот вопрос находится на стадии обсуждения, Минэкономразвития уже направили в правительство РФ предложение о предоставлении возможности смены ОКВЭД в подгруппе до 1 июля. По примерным представлениям министерства, таким образом еще около 200 тыс. компаний по всей стране смогут получить помощь.

По словам Андрея Пантелеева, регионы в выходе из режима ограничений не могут в полной мере ориентироваться на опыт Москвы, потому что такого снижения основных показателей, как в столице, в субъектах нет.

Заместитель губернатора напомнил, что Тюменская область достаточно эффективно шла по пути постепенного ослабления мер, но для перехода на третий этап коэффициент распространения должен быть не выше 0,5%, а за последние дни наблюдался рост числа заболевших.

Это связано с тем, что на территории бизнеса не выполняются рекомендации Роспотребнадзора. Со стороны предпринимателей, которые до сих пор не могут открыться, поступает много жалоб и обращений касательно работающих предприятий, где игнорируются масочный режим и социальная дистанция. Получается, что из-за несоблюдения стандарта одними людьми не могут вернуться к работе другие.

Андрей Пантелеев сообщил, что после того, как были запущены промышленные предприятия, такого скачка заболеваемости не возникало. Для контроля за торговыми объектами и рынками организованы проверки, при несоблюдении масочного режима, социальной дистанции и прочих профилактических мер будут применяться санкции вплоть до закрытия.

"Мы обсуждаем с предприятиями подготовительный этап, чтобы при открытии не допустить роста заболеваемости, который может привести к обратному эффекту. Работаем системно, федеральные структуры откликаются на запросы и плечом к плечу идут с нами в этот непростой период. На все вызовы и просьбы, которые есть у предпринимательства, мы готовы и впредь реагировать, вести прямой диалог, слышать позицию бизнеса и вместе договариваться, как двигаться дальше. Впереди - непростое время, и в этих условиях нам нужно взаимодействовать и быть ко всему готовыми", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Дарья Казакова