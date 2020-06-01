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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом

Общество, 13:15 20 июня 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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49 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России по данным на 20 июня выявлено 7 тыс. 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 тыс. 186 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 576 тыс. 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 тыс. 2 летальных исхода, выздоровело 334 тыс. 592 человека.

По УФО новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в ХМАО - 259, в Свердловской области - 224, в Челябинской - 176, ЯНАО - 132, Курганская область - 28 случаев.

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# коронавирус , профилактика

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