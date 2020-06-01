Восемнадцать тюменцев излечились от COVID-19 за прошедшие сутки

Фото: www.mos.ru Фото: www.mos.ru

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Восемнадцать жителей Тюменской области излечились от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным на 20 июня, в регионе выявлено 49 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 2529), 8 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ.

В обсерваторе находятся 105 человек, из них 10 детей. 983 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 260 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.