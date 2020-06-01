В Тюменской области разрешили прогулки в парках и скверах

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, но некоторые ограничения по COVID-19 снимаются с 22 июня. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении.

"Текущая неделя с точки зрения эпидемиологической ситуации была в Тюменской области достаточно напряженной. В ее начале мы отмечали рост выявленного количества заболевших, затем последовали некоторое снижение и стабилизация. Сегодня коэффициент распространения инфекции - меньше 0,8. Это подтверждает правильность нашего пребывания на втором этапе снятия ограничений", - отметил губернатор.

Совокупность всех показателей не дает оснований для полноценного перехода к третьему этапу снятия ограничений. Анализ показателей, которые характеризуют распространение коронавирусной инфекции в регионе и эффективность работы системы здравоохранения, а также результаты консультаций с Роспотребнадзором дают возможность принять решение о снятии некоторых ограничений.

"С 22 июня в Тюменской области открываются для посещения парки, скверы, набережная. Разрешается работа предприятий общественного питания на открытом воздухе. Кроме того, по многочисленным просьбам земляков будут разблокированы транспортные карты людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания", - рассказал глава региона.

Решение о разблокировке транспортных карт пожилых людей принято в связи с тем, что медицинские учреждения возвращаются к оказанию плановых услуг, которые наиболее востребованы как раз этой частью населения.

"Обращаю внимание - режим самоизоляции для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания сохраняется. Все остальные ограничения, введенные для предупреждения распространения инфекции, продлеваются еще на одну неделю, до 28 июня", - подчеркнул губернатор.

Снятие еще некоторых ограничений возможно по итогам анализа эпидемиологической ситуации и после консультаций с Роспотребнадзором.

"Сейчас ситуация полностью в руках тюменцев. От нашего ответственного поведения зависит, сможем ли мы дать работать торговым центрам, предприятиям общепита, фитнес-центрам", - обратился Александр Моор.

Евгений Бабенко