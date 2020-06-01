Владимир Путин поблагодарил тюменский Роспотребнадзор за создание первого в стране обсерватора

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Президент России Владимир Путин поблагодарил специалистов тюменского управления Роспотребнадзора за создание первого в стране обсерватора по коронавирусу для граждан, которых эвакуировали из Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".

О том, как Тюменская область одной из первых столкнулась с распространением коронавируса и как был создан первый в стране обсерватор для эвакуированных из Китая, рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев в ходе встречи встречи президента с медицинскими работниками. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

"Я тоже хочу выразить вам слова благодарности и за работу в целом, но прежде всего за то, о чем вы только что сказали, а именно за создание этого первого обсерватора", - обратился глава государства к Александру Летюшеву.

Президент сказал, что знает, как принималось решение о создании обсерватора именно в Тюменской области. Он добавил, что учитывался целый ряд обстоятельств, в том числе и хорошо подготовленный коллектив управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Вы первые с этим столкнулись, но зато и первый опыт получили. В целом сработали со знаком качества, причем хорошего качества. Спасибо вам большое", - заключил Владимир Путин.