В Тюменской области начали работать летние кафе

| Фото: visittyumen в ВК | Фото: visittyumen в ВК

Летние кафе начали работать в Тюменской области с 22 июня.

Открываются для посещения парки, скверы, набережная. Разблокированы транспортные карты людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 28 июня. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания сохраняется. Все остальные ограничения, введенные для предупреждения распространения инфекции, продлеваются еще на одну неделю.

Снятие других ограничений возможно по итогам анализа эпидемиологической ситуации и после консультаций с Роспотребнадзором.