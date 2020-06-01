В Роспотребнадзоре рассказали об очагах заболеваемости коронавирусом в регионе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Случаи заражения коронавирусной инфекцией с 15 по 21 июня зарегистрированы в 19 муниципальных образованиях Тюменской области. 70% пришлось на Тюмень, 8% от общего числа - на Тобольск и около 5% - на Тюменский район.

Об этом рассказал на онлайн-брифинге начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

По данным эпидрасследования, более 35% заболевших - это семейные очаги, в отдельные дни они составляли более половины от всех выявленных заражений. Около 8% - завозные случаи, чаще всего из Ямала и Югры, а также из Санкт-Петербурга и Москвы. На контроле управления Роспотребнадзора находятся семь очагов групповой заболеваемости, где еще не закончился инкубационный период. Всего в них пострадал 141 человек, выявлено 1,5 тыс. контактных.

Девять случаев заражения зарегистрировано на станции переливания крови. Все они - сотрудники лаборатории, которые не имели прямых контактов с донорами. Источником инфекции стала одна из сотрудниц, отметил Александр Летюшев. Также среди заболевших за прошлую неделю один сотрудник регионального департамента культуры, определен круг контактных лиц, идет санитарно-эпидемиологическое расследование.

В общежитии №1 ТюмГМУ COVID-19 выявлен у студентки, вернувшейся из Челябинска. По результатам обследования людей, которые с ней контактировали, будет приниматься решение о дополнительных противоэпидемических мероприятиях.

Как пояснил представитель ведомства, в тюменском кардиоцентре лабораторно подтверждено три случая заражения коронавирусом. Контактные лица находятся под наблюдением по месту жительства, и согласно санитарным правилам, на восьмой и десятый дни с даты официального установления контакта у них возьмут пробы на COVID-19.

Дарья Казакова