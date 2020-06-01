46 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Москвы во ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Москвы во ВКонтакте

46 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области за день. Всего в России выявили 7 тыс. 425 случаев болезни в 84 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы 23 июня.

В 32,7 % случаев заболевшие не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 тыс. 13 человек.

По числу новых случаев болезни лидирует Москва - 1 тыс. 81 случай, в Московской области - 504, в Югре - 319.

В Челябинской области диагноз подтвердили у 258 человек, в Свердловской области - у 182, в Ямало-Ненецком округе - 145, в Курганской области - 20.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 тыс. 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 тыс. 359 летальных исходов, выздоровело 356 тыс. 429 человек.