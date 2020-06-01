В Тюменской области отмечен рост числа вакансий на рынке труда

Департамент труда и занятости населения Тюменской области Департамент труда и занятости населения Тюменской области

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Рост количества вакансий наблюдается на рынке труда в Тюменской области. С 11 по 22 июня их количество выросло на 7,7% – с 26 тыс. 289 до 28 тыс. 304. Такие данные представила директор областного департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

Совещание с главами муниципалитетов, темой которого стала поддержка занятости, провел губернатор Александр Моор.

В учреждениях образования, здравоохранения, спорта и досуга имеется 9,3 тыс. вакансий, в сфере строительства – 5,4 тыс., в торговле и общепите – 2,6 тыс., в сельском хозяйстве – 2 тыс., в сфере обрабатывающих производств – 1,7 тыс. свободных рабочих мест.

Александр Моор отметил, что 8 тыс. временных рабочих мест создадут в Тюменской области для людей, потерявших работу в связи с пандемией COVID-19. На эти цели из областного бюджета выделено более 280 млн рублей. Деньги на создание временных рабочих мест поступят в муниципалитеты 25 июня.

Как рассказал глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин, тысяча гектаров пашни, на которых выращиваются зерновые, обеспечивает работой 70 человек. "Если на этих же площадях заниматься картофелеводством, работу получают около сорока человек, а если овощеводством – то более ста человек. Именно в эффективном использовании земель и привлечении на них инвесторов заключается гарантия занятости сельского населения", – считает он.

По мнению главы Омутинского района Виктора Воллерта, возглавляемый им муниципалитет обладает достаточными внутренними ресурсами для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда. На предприятиях района имеются реальные вакансии, а работодатели готовы сотрудничать со службой занятости населения. За прошедшую неделю банк вакансий пополнился новыми свободными рабочими местами, их общее количество выросло на 35%.

Глава Сорокинского района Александр Агеев доложил, что с 11 по 19 июня количество вакансий в муниципалитете увеличилось в два раза. "Мы проанализировали штатные расписания предприятий и организаций всех форм собственности и выявили вакансии, которые не были заявлены в центр занятости населения", – поделился опытом Александр Агеев.

По его словам, в период режима повышенной готовности в муниципалитете не было случаев сокращения штатов, ликвидации предприятий или прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности.

"Чтобы у бизнеса появилась возможность работать, мы продолжаем постепенно отменять ограничения, введенные в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Настроение у предпринимателей улучшается. Тем не менее, расслабляться не стоит. Ситуацию на рынке труда мы будем контролировать внимательно и постоянно", – подчеркнул Александр Моор.