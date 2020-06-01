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Президент предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет

Политика, 20:11 23 июня 2020

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Предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет предложил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам 23 июня.

По его словам, это коснется 3 млн человек и они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Владимир Путин отметил, что это он не раз обсуждал с молодыми предпринимателями. "При этом начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно - налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налогов", - сказал президент.

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# Владимир Путин , налоги , самозанятые

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