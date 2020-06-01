Соцработникам продлят стимулирующие выплаты

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

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До 15 сентября продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией COVID-19 предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в обращении к россиянам.

По словам президента, дополнительные выплаты предусмотрены для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу.

"Сейчас они трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают, - сказал Владимир Путин. - Выплаты для таких специалистов начисляются с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца - то есть, до 15 сентября".

Как и для медицинских работников, эти выплаты будут учитываться для расчета отпускных, пояснил президент.