  • 23 июня 202023.06.2020вторник
  • USD69,4835
    EUR77,8285
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Соцработникам продлят стимулирующие выплаты

Политика, 20:51 23 июня 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Далее в сюжете Владимир Путин: вся Россия готова прийти на помощь Югре и Ямалу

До 15 сентября продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией COVID-19 предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в обращении к россиянам.

По словам президента, дополнительные выплаты предусмотрены для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу.

"Сейчас они трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают, - сказал Владимир Путин. - Выплаты для таких специалистов начисляются с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца - то есть, до 15 сентября".

Как и для медицинских работников, эти выплаты будут учитываться для расчета отпускных, пояснил президент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , коронавирус , социальные выплаты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:12 23.06.2020Владимир Путин: вся Россия готова прийти на помощь Югре и Ямалу
20:51 23.06.2020Соцработникам продлят стимулирующие выплаты
20:30 23.06.2020Регионы получат поддержку из федерального бюджета, заверил Путин
20:24 23.06.2020Условия льготной ипотеки будут расширены