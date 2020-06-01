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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Статистику по коронавирусу в регионе пополнили 50 новых случаев

Общество, 13:05 24 июня 2020

Фото: www.mos.ru

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50 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России по данным на 24 июня выявлено 7 тыс. 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 тыс. 393 человека.

Лидеры по количеству зараженных коронавирусом: Москва - 811 случаев, Московская область - 507, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - 323 заболевших.

По УФО количество зарегистрированных с COVID-19: в Свердловской области - 181, в Челябинской - 185, на Ямале - 137, Курганская область - 34.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 606 тыс. 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 тыс. 513 летальных исходов, выздоровели 368 тыс. 822 человека.

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