В Тюменской области выявлено 49 случаев COVID-19 за сутки

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49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России по данным на 25 июня зафиксировано 7 тыс. 113 новых случаев ковида в 82 регионах. Из них 32 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 тыс. 342 человека.

Больше всего заболевших отмечено в Москве - 885, Московская область - 467, Ханты-Мансийский АО - 319.

По УФО статистика такова: Свердловская область - 192, Челябинская - 174, Ямало-Ненецкий АО - 156, Тюменская область - 49, Курганская - 35 случаев коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 613 тыс. 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 тыс. 605 летальных исходов, выздоровело 375 тыс. 164 человека.