Двоих ишимцев выписали из моногоспиталя

| Фото: Ишимская областная больница | Фото: Ишимская областная больница

Двоих пациентов выписали из ишимского моногоспиталя, по данным на 25 июня. Пять человек госпитализировано, сообщает пресс-служба Ишимской областной больницы.

На лечении в медучреждении находится 53 пациента, у 38 из них подтверждена коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19. Среди заболевших: 16 - жители Ишима и трое - Ишимского района. Один пациент подключен к неинвазивной искусственной вентиляции легких. Еще 10 человек находятся на кислородной поддержке.

На амбулаторном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 21 житель города и девять - Ишимского района.

Медики напоминают, что для предупреждения заражения коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать ряд простых правил: держаться подальше от скопления людей, соблюдать дистанцию; обязательно носить маску; не трогать лицо, глаза руками; часто мыть руки; дезинфицировать гаджеты, ключи после возвращения домой.

Важно знать - коронавирус передается, в том числе и от бессимптомных пациентов. С чем большим числом людей вы контактируете, тем выше вероятность заражения, отмечают инфекционисты.