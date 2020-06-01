В Тюменской области назвали дату открытия летних лагерей

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Первая смена в тюменских санаторно-оздоровительных детских лагерях стартует 2 июля. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием начнут работу с 6 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области №120-п "О введении режима повышенной готовности".

В регионе продолжают действовать введенные ранее послабления. Помимо открытия лагерей, к ним добавилось возобновление работы библиотек – читатели могут брать из книжного фонда литературу по предварительной записи. Школы и выпускники продолжают по плану готовиться к проведению и сдаче ЕГЭ. Колледжи и техникумы могут начать прием документов от абитуриентов и проводить вступительные испытания.

В остальном регион пока остается на втором этапе снятия ограничений. По решению оперштаба по коронавирусу от 26 июня, режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 5 июля. В связи с этим во всех муниципалитетах области по-прежнему под запретом массовые культурные, спортивные, развлекательные и просветительские мероприятия. Исключением являются мероприятия, которые проводят благотворительные организации, а также тренировки спортсменов, входящих в составы сборных команд региона и России.

Закрытыми для посетителей остаются кинотеатры, клубы и другие досуговые и развлекательные учреждения. Детсады продолжают работу в режиме дежурных групп.

Люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями до 5 июля должны соблюдать режим самоизоляции.