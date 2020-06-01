59 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Москвы во ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Москвы во ВКонтакте

Далее в сюжете В Тюменской области умер семнадцатый пациент с COVID-19

59 случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 6 тыс. 852 новых случая заболевания в 85 регионах, сообщает 27 июня оперативный штаб Москвы.

В 30% случаев клинических проявлений болезни не было. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9 тыс. 200 человек.

В тройке лидеров по числу заболевших - Москва - 750 случаев, Московская область - 366, Ханты-Мансийский автономный округ- 280.

В Свердловской области 216 заболевших, в Челябинской области - 158, на Ямале - 147, в Курганской области - 21.

Всего по данным на 27 июня в России выявлено 627 тыс. 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 тыс. 969 летальных исходов, выздоровело 393 тыс. 352 человека.