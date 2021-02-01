В Тюменской области 23 проекта поддержат грантами СИБУРа

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

23 проекта стали победителями грантового конкурса и конкурса волонтерских проектов программы "Формула хороших дел" СИБУРа в 2021 году. Их представили 19 организаций и учреждений. Награждение состоялось в Тобольске, сообщает компания.

Организаторы получили на конкурс 83 заявки. В числе победителей – конкурсно-образовательный проект "IT-будущее" организации "Развитие", проект по созданию аудиогида "О чем расскажут ангелы Тобольска?" организации культуры "Школа талантов", проведение III Тобольского полумарафона общества "Культурная Столица", проект "Капитаны двора" Свободного молодежного театра и другие.

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Кроме победителей грантового конкурса награду получили лидеры VI конкурса волонтерских проектов сотрудников компании программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". При поддержке СИБУРа в первом полугодии 2021 года сотрудники реализуют 22 проекта.

В числе победителей – проект по изготовлению новогоднего адвент-календаря для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья "В ожидании новогоднего чуда" Юлии и Александра Сильченко, сотрудников "ЗапСибНефтехима", а также проект по созданию вольеров для собак на территории питомника "Право на жизнь" "Свобода жизни или виляние хвостиком" ведущего специалиста "Нефтехимической транспортной компании" Анастасии Просяник и Светланы Дадонкиной, сотрудницы "ЗапСибНефтехима".

Для авторов лучших проектов организовали деловую игру и деловое кафе для обмена опытом, поиска возможностей для взаимодействия и совместных коллабораций идей в будущем.

"В рамках образовательного интенсива участники смогли пополнить знания и навыки новыми практическими кейсами в области администрирования проектов, управления рисками, формирования вовлеченной команды профессионалов, а также лучше узнать друг друга, заручиться партнерским содействием в решении организационно- коммуникационных задач в будущем", – подчеркнула начальник отдела по связям с органами государственной власти "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская.