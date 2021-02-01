Историю площади Борцов Революции тюменцы узнают от гидов серебряного возраста

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Об истории Александровской площади, ныне известной как площадь Борцов Революции, расскажут тюменцам гиды серебряного возраста 18 февраля. Начало - в 10 часов.

Напомним, нынешняя улица Республики начала формироваться в XVII веке вместе с тем, как разрастался посад от Тюменского острога. Первоначально она называлась Большая Спасская проезжая улица и начиналась у южных Спасских проезжих ворот. В 1704 году в начале улицы построили Благовещенский собор, первый каменный храм Тюмени, и улицу переименовали в Благовещенскую.

Название было актуальным до 1837 года, пока в честь приезда цесаревича Александра II улицу не переименовали сначала в Александровскую, а затем в Царскую. Аналогично претерпела изменения и площадь, которая сначала была Центральной, а затем - Александровской. После февральской революции 1917 года решением Городской думы Царская улица стала улицей Республики. Площадь же получила название "Борцов Революции" потому, что во время гражданской войны здесь располагалась братская могила для бойцов.

Сбор желающих побывать на экскурсии - на площади борцов Революции у фонтана "Тюменская область". Количество не ограничено, возраст участников в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями - до 65 лет.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, сообщили в областном геронтологическом центре.

Дарья Казакова