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В Тюменской области почти 300 женщин сохранили беременность в 2020 году благодаря центру "Покров"

Общество, 18:18 15 февраля 2021

perinatal-center.pro

Система социально-психологического сопровождения беременных выстроена в Тюменской области.

В рамках национального проекта "Демография" помощь женщинам в ситуации репродуктивного выбора оказывается совместно с органами власти, государственными организациями здравоохранения и социального обслуживания, социально ориентированными некоммерческими организациями, волонтерами-медиками, привлекаются ресурсы СМИ и активные граждане.

В организации предабортного консультирования задействованы психологи из учреждений соцобслуживания. Есть положительный опыт взаимодействия с СО НКО, в том числе с Центром защиты материнства "Покров", который является координатором в Тюменской области федерального проекта по профилактике абортов "Плюс один". По данным 2019 года, эффективность консультирования составляла 13,7%, а в 2020 году повысилась до 15,2%. Беременность сохранили 288 женщин, пояснила председатель центра "Покров" Надежда Вислова.

Социально ориентированным и государственным организациям дополнительно на развитие системы предабортного консультирования и повышения профессиональной компетенции специалистов выделяют субсидии из бюджета Тюменской области. Так, например, "Покрову" через региональный департамент социального развития в 2020 году направлены средства на реализацию двух проектов общей суммой в 700 тыс. рублей.

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# аборт , беременность , консультация , национальный проект Демография

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