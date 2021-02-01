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Начался конкурсный отбор в общественные советы при федеральных органах исполнительной власти

Общество, 14:45 15 февраля 2021

www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

Члены НКО могут войны в составы общественных советов федеральных структур. Общественная палата РФ принимает заявления с 15 февраля по 9 марта.

Отборы пройдут в советы при Федеральном казначействе (16 человек), Минспорта (25 человек), Федеральном дорожном агентстве (22 человека), Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (16 человек), Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (20 человек), Федеральной налоговой службе (30 человек), Федеральной пробирной палате (24 человек).

Донаборы организуют в общественные советы при Минздраве (11 человека), Министерстве просвещения РФ (7 человек), Минэкономразвития (1 человек), Федеральном агентстве по недропользованию (6 человек), Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (1 человек).

Замена выбывших членов из составов общественных советов планируется при Росмолодежи (1 человек), Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (1 человек), Федеральном агентстве морского и речного транспорта (1 человек), Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (1 человек), Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (1 человек), Федеральном агентстве по делам национальностей (1 человек).

Для участия в конкурном отборе нужно пройти авторизацию для входа в личный кабинет на сайте, заполнить анкету, прикрепить файл со сканом представления организации, выдвигающей кандидата в состав общественного совета, распечатать и подписать документы, направить распечатанный комплект собственноручно подписанных документов и оригинал представления выдвигающей организации в аппарат Общественной палаты России с помощью почтовой связи, курьерской службы, а также с нарочным по адресу: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1, аппарат Общественной палаты Российской Федерации. На отправляемых конвертах должно указываться: "Конкурс в общественный совет при … (наименование ведомства)". В разделе "получатель" указать: "Опустить в ящик “Для приема документов в общественные советы”". Сотрудники аппарата не ставят отметки о приеме документов от курьеров.

Оригиналы документов, направленные курьерской службой или доставленные лично, необходимо опустить в ящик "Для приема документов в общественные советы" в фойе Общественной палаты в будние дни с 9 до 20 часов.

Регистрироваться на сайте и вносить изменения в анкету можно с 15 февраля по 9 марта 2021 года до 18 часов по московскому времени, прием оригиналов документов - с 15 февраля по 16 марта 2021 года включительно. Телефон для справок: +7 (495) 221-83-63 (доб.: 21-13).

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# конкурсный отбор , Общественная палата РФ , общественные советы

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