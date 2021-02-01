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Школа серебряных добровольцев в Тюмени объявила набор

Общество, 16:02 11 февраля 2021

группа "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" ВКонтакте | Фото: группа "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" ВКонтакте

Активных тюменцев старше 55 лет приглашают в школу серебряных добровольцев. Обучение начнется 17 февраля и продлится до 24 марта. Занятия будут проходить центре внешкольной работы "Дзержинец", сообщает региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Желающих присоединиться к движению обучат по уникальной программе, включающей интенсивную психологическую подготовку. Волонтеров ждут лекции по организации добровольчества, тематические групповые занятия, индивидуальные психологические консультации.

Кроме того, с волонтерами встретятся профильные специалисты, формирующие банки вакансий движения серебряного добровольчества, в том числе, представители учреждений, работающие с уязвимыми категориями граждан: одинокими пожилыми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, трудными подростками.

Слушатели курса также пройдут кастинг на должность волонтеров−супервайзеров и в будущем смогут руководить мини-группами добровольцев.

Школа пройдет одновременно для начинающих и опытных волонтеров 55+. Занятия будут проходить каждую неделю параллельно в двух группах с соблюдением норм текущей эпидемиологической обстановки.

Напомним, штаб-квартира серебряного добровольчества действует в регионе с апреля 2014 года. Движение объединяет более 7 тыс. людей старшего поколения из 25 муниципальных образований Тюменской области.

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# волонтеры , обучение , серебряные добровольцы

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